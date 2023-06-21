3 آلاف جنيه.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومي للأجور، عن موعد قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة 3000 جنيه شهريا.

جاء ذلك عقب قرار المجلس القومي للأجور، في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

وقالت "حنان" في تصريحات تلفزيونية، إن الحد الأدنى للأجور يطبق مع بداية شهر يوليو المقبل، وذلك برفعه من 2700 إلى 3000 جنيه شهريا".

وأوضحت "حنان نظير" أن المجلس القومي للأجور بتكوينه والأعضاء الموجودين فيه يضم أصحاب الأعمال وممثلي اتحادات العمال والحكومة.

وحضر اجتماع المجلس القومي للأجور، حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبد الحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور، والسيد محمد نصير، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الإجتماعي، والمستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، كما حضر الاجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ولواء حسام الشهاوي، مدير عام تنفيذي اتحاد المستثمرين، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ود.محمد الفيومي، أمين عام صندوق الاتحاد المصري للغرف التجارية، ووجدي الكرداني، ممثلا عن الغرف السياحية، وبسنت مدين، مسئول التطوير التنظيمي وزارة المالية، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر:محمد جبران، وعبدالمنعم الجمل ،وهشام رضوان، وخالد الفقي، وعماد حمدي، وسولاف درويش، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.