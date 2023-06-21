7 أيام.. متى تنتهي إجازة عيد الأضحى للموظفين؟

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وأشار القرار، إلى استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

ووفقا للقرار، تنتهي إجازة الموظفين يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023م، على أن يعود جميع الموظفين إلى العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.