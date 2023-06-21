غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة ذبح الأضاحي بشوارع الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، فتح مجازرها خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان أمام المواطنين خلال أيام العيد.

وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا يحظر ذبح الأضاحي بالطريق العام وتوقيع غرامة خمسة آلاف جنيه تحصل من المخالفين نظير تكاليف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وإعادة الشيء لأصله.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم فتح 21 مجزر بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد وذلك تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة ومتابعه تطبيق القرارات حفاظاً على المظهر الحضارى بالشوارع.

كما كلف المحافظ إدارتي شئون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالقرارات لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.

وجاءت أسماء وعناوين المجازر على النحو التالي:

- مجزر المنيب بشارع المدبح.

- مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

- مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

- مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

- مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

- جزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

- مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

- مجزر ناهيا بالمريوطية.

- مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

- مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

- مجزر سقارة بالبدرشين.

- مجزر الشوبك الغربي بالبدرشين.

- مجزر العياط بالعياط.

- مجزر المتانيا بالعياط

- مجزر الصف بالصف.

- مجزر أطفيح بشارع السوق.

- مجزر القبابات بأطفيح.

- مجزر البرمبل بأطفيح.

- مجزر الباويطي بالوحات البحرية.

- مجزر الزبو بالواحات البحرية.

- مجزر منديشة بالواحات البحرية.

- مجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72.

- مجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.