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اليوم.. تضامن البرلمان تعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون "التحالف الوطني"

02:00 ص الأربعاء 21 يونيو 2023
اليوم.. تضامن البرلمان تعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون "التحالف الوطني"

البرلمان

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كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعًا بعد ظهر الأربعاء 21 يونيو، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية.

كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه، على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.

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البرلمان النائب طارق رضوان التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي

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