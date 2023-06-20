رئيس "شباب النواب": الرياضة تشهد اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعطي ملف الرياضة المصرية اهتماما غير مسبوق، وهو ما يتطلب من الجميع سواء أعضاء مجلس النواب وأعضاء المنظومة استغلال تلك الفرصة للنهوض بالرياضة.

وقال رئيس لجنة الشباب، خلال كلمته فى اجتماع لجنة الشباب اليوم لبحث مشاكل الأندية الشعبية، إن هناك العديد من الاندية الجماهيرية التى اصبحت فى طى النسيان وأصبحت صفحات من التاريخ، وهو ما يتطلب مساندة الاندية الجماهيرية الحالية حتى لا تصاب بذلك الإندثار.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة اليوم، لمساعدة الأندية الشعبية جاء بناءً على توصية من عدد من النواب من مختلف المحافظات لافتا إلى أن دور اللجنة التصدى للمشكلات التى تواجه الأندية والعمل على حلها بالتعاون مع الحكومة.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة ستعقد اجتماع فى وقت لاحق متعلق بشكاوى الأندية من دورى المحترفين، وذلك بحضور ممثلى اتحاد الكرة، وذلك بعدما طرح عدد من ممثلى الأندية مشكلة دورى المحترفين خلال الاجتماع.

يذكر أن رئيس لجنة الشباب، أوصى خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال الهريدى، بشأن الأزمة المالية التى يتعرض لها نادى الإسماعيلى وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن إنقاذ نادى الإسماعيلى من الانهيار والوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الانهيار بعقد اجتماع اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، وممثلى الأندية الشعبية لبحث دعمها والعمل على إنقاذ تلك الأندية.

وشهد اجتماع الأسبوع الماضى تأكيد النائبة ميرال الهريدى، أن مسألة دعم نادى الإسماعيلى بمثابة قضية أمن قومى، خاصة أنه يمثل الحياة لأبناء محافظة الإسماعيلية، مطالبة بضرورة محاسبة رؤوساء مجالس الإدارات السابقة التى تسببت فى وصول النادى إلى تلك الحالة التى يعانى منها حاليا.