بعثة مصر بالسعودية تستقبل أول أفواج الحج السياحي البري

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، استقبال لجنة البعثة المصرية للوزارة بالمدينة المنورة أول أفواج الحج السياحي البري الذي وصلوا إلى المدينة لأداء فريضة الحج.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، أنه تم استقبال أفواج الحجاج، بالحفاوة والاطمئنان على أحوالهم بمركز الترحيب بالمدينة.

وأشارت "سامية" إلى الدفع بلجان الوزارة بجميع الموانئ البحرية والبرية بكل من مصر والأردن والسعودية بفترة كافية قبل وصول حجاج السياحة المصريين.

وقالت إن ذلك جاء بهدف تهيئة الأجواء الملائمة وتذليل كافة العقبات تمهيداً لاستقبالهم والمتابعة المستمرة لهم والاطمئنان عليهم من خلال خط سير رحلة الحج البرى بدءاً من ميناء نويبع البحري مروراً بكل من منافذ موانيء كل من العقبة الأردني وحالة عمار البري وصولاً بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشهد هذا العام عودة تنظيم رحلات الحج البري بعد توقفه منذ عام 2019 بسبب أزمة فيروس كورونا، وتم تخصيص 4 آلاف تأشيرة للحجاج البري بما يعادل 25% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي المصري.

وفي سياق متصل، تقوم اللجان الفرعية المنبثقة عن البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار بتكثيف المرور اليومي على كل مقرات إقامة حجاج بيت الله الحرام بمكة والمدينة المنورة بالسعودية.

وجه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بضرورة التواجد والمتابعة على مدار الساعة والمرور على كافة المقرات والاطمئنان على الحجاج، وكذا استقبال جميع الشكاوى وحالات التائهين بالمقرات الرسمية للبعثة أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة التى توفرها وزارة السياحة والآثار في كلا من مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تزايد وصول حجاج السياحة المصريين حيث وصل عدد حجاج السياحة الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة ما يزيد عن عشرة آلاف حاج حتى الآن.