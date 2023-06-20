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"القصير" يتفقد المزارع البحثية والإرشادية بمركز البحوث الزراعية

09:41 م الثلاثاء 20 يونيو 2023
"القصير" يتفقد المزارع البحثية والإرشادية بمركز البحوث الزراعية

وزير الزراعة السيد القصير

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القاهرة - أ ش أ:

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الثلاثاء بعض المزارع البحثية والإرشادية بمركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، وعدد من قيادات الوزارة والمركز.

وقد تفقد وزير الزراعة محطة بحوث الجيزة والتجارب البحثية للأصناف والهجن الجديدة من التقاوي والبذور لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل فول الصويا ودوار الشمس، وكذلك تجارب زراعة قصب السكر بنظام الشتل، كما اطلع على بعض المعدات التي يتم استخدامها في الزراعة الآلية، فضلا عن تفقد الصوب الزراعية التابعة لمعهد الهندسة الوراثية، وكذلك معهد المحاصيل السكرية، وأيضا بعض المزارع التي يتم زراعتها باستخدام أساليب الري المطورة.

وأبدى القصير بعض الملاحظات والتوجيهات من أجل تطوير العمل والارتقاء بجودته، كما أكد أهمية البحوث العلمية التطبيقية التي تسهم في استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية وترشد استهلاك المياه.

وأشاد الوزير بجهود الباحثين في مركز البحوث الزراعية.. مؤكدا أن الدولة تدعم البحث العلمي الزراعى لأنه يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال زيادة إنتاجية الفدان والتوسع الرأسي.

تأتي جولة القصير اليوم في إطار الجوالات الميدانية التي يقوم بها لمتابعة العمل على أرض الواقع وإزالة أي عقبات تواجه الباحثين والمزارعين.

هذا المحتوى من

Asha

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السيد القصير وزير الزراعة المزارع البحثية مركز البحوث الزراعية تجارب زراعة قصب السكر

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