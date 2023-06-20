بعد الصحة.. قرار عاجل من الأوقاف بشأن "التدخين"

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارا عاجلا، بحظر التدخين حظرا باتا داخل ديوان عام الوزارة، وجميع الوحدات الإدارية التابعة لها.

وشدد وزير الأوقاف في منشور عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر"، الثلاثاء، على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.

يأتي ذلك عقب، قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بحظر التدخين نهائيًا بكل صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها.

وأكد أنه يُعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.