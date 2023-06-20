"القومي للمرأة" يشارك في مؤتمر إطلاق تقرير الأعراف الإجتماعية

كتبت - نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مؤتمر إطلاق تقرير "الأعراف الإجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر " والذي تم إصداره في إطار أنشطة مرصد المرأة المصرية بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة و البنك الدولي ومركز بصيرة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بإطلاق هذا التقرير الهام وبالشراكة القائمة مع مركز بصيرة الذى يعد السند الأساسي لمرصد المرأة المصرية المعني برصد الإنجازات في محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وأكدت على أن دعم القيادة السياسية الكبير في مصر لوصول المرأة إلى المواقع القيادية وتمكينها في مختلف المجالات هي فرصة ذهبية ساعدت كثيرا في تغيير فكر وثقافة مجتمع ويجب الاستفادة منها

وأكدت رئيسة المجلس، على اهتمام الدولة المصرية بدراسة الأعراف الإجتماعية لمواجهة القيم السلبية غير المواتية لتمكين المرأة وهو ما أكدته الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 حيث وضعت على رأس أولوياتها تعزيز ثقافة احترام المرأة ومواجهة القيم السلبية التي ترسخ التمييز ضدها وإحداث تغيير إيجابي في الصورة الذهنية السلبية للمرأة، والإعلام يلعب دوراً كبيراً في توجيه وعي الجمهور ومن ثم في تشكيل الثقافة المجتمعية" مؤكدة أنه من هذا المنطلق يرى المجلس أهمية أن يأخذ صناع الإعلام هذه الدراسات في الاعتبار عند إعداد المحتوى الإعلامي الذي يتم نشره عبر الوسائط المختلفة كما أضافت الدكتورة مايا مرسي أن الإستراتيجية تشير إلى وجود فجوة بين التفوق التحصيلي للمرأة المصرية وغيابها عن المشاركة في النشاط الاقتصادي وما يشكله ذلك من هدر للطاقات النسائية و أرجعت ذلك إلى منظومة القيم الحاكمة والتي تشكل عائق أمام تمكين المرأة الإقتصادي موضحة في هذا الصدد أن المجلس سيقوم بتشكيل لجنة فنية لاستكمال دراسة التوصيات المتعلقة بملف العمل الرعائي للمرأة.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن إهتمام المجلس القومي للمرأة بهذا التقرير بهدف الاستفادة من نتائجه لرسم برامج وتدخلات ناجحة تسهم في تمكين المرأة المصرية مؤكدة على ضرورة الاستمرار في إعداد مثل هذه الدراسات لتكون مؤشر لصناع السياسات لإرشادهم عند وضع سياسات داعمة لتمكين المرأة وفي صياغة رسائل تناسب الشرائح الاجتماعية والعمرية المختلفة.

من جانبه، عرض الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة في الجلسة التالية أهم نتائج الدراسة حيث أوضح وجود تفاوت كبير بين المعتقدات الشخصية للإناث و للذكور فيما يتعلق بعمل المرأة ففي حين ترى 61% من الإناث أن من حق المرأة أن تعمل يرى 29% فقط من الذكور ذلك وفيما يتعلق بقدرة المرأة على الموازنة بين العمل ومسئوليات البيت ترى 46% من الإناث أن المرأة قادرة على تحقيق هذه الموازنة بينما لم تتعد النسبة بين الذكور 22%.

وعرض الدكتور ماجد عثمان مؤشر الأعراف الإجتماعية السائدة مؤكدا أنه مؤشر مركب قام مركز بصيرة ببنائه لرصد التغيرات في معتقدات المصريين الشخصية وتصوراتهم عما يعتقده المجتمع فيما يتعلق بالمشاركة الإقتصادية للمرأة وأوضح أن قيمة المؤشر بلغت 44.5 نقطة من 100 وهي قيمة متدنية تحتاج إلى مزيد من العمل على تغيير الأعراف الاجتماعية لتمكين المرأة اقتصادياً.

وأوضح عثمان، أنه إجمالاً فقد أظهرت الدراسة نتائج يمكن الاستفادة بها في تصميم تدخلات إعلامية وتوعوية (بما في ذلك الرسائل الإعلامية والدراما التليفزيونية والرسائل على الإعلام الإجتماعي) ويشمل ذلك إعادة النظر في بعض الثوابت السائدة إعادة ترتيب أولويات العمل في المجال التنويري تصميم تدخلات ورسائل تميز بين الشرائح الاجتماعية تصميم تدخلات ورسائل موجهة لكل شرائح المجتمع.