وزير الإنتاج الحربي يشهد التشغيل التجريبي لعدد من منتجات مصنع المدرعات

كتب- محمد سامي:

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة ميدانية لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أحد المصانع التابعة للوزارة شهد خلالها إجراءات التشغيل التجريبي لعدد من المدرعات التي يقوم المصنع بإنتاجها، ورافقه خلال الجولة عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

جاء ذلك ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي يحرص عليها الوزير بغرض المتابعة الدورية والاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة.

وقام رئيس مجلس إدارة المصنع بإجراء تقديم نظري تضمن عرض الموقف التنفيذي لـ "8" مشروعات بحثية جديدة يقوم المصنع حاليًا بتجهيزها للإعلان عنها خلال هذا العام، ثم توجه وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى منصة الاختبارات حيث شهد التشغيل التجريبي لأحد هذه البحوث وهي عبارة عن عربة مدرعة جديدة، كما استطلع عينة لتصنيع مستشفى ميداني.

عقب ذلك تفقد الوزير عددًا من المشروعات البحثية والتي تتعلق بتطوير أداء معدات بالخدمة لزيادة قدرتها القتالية، وخلال الجولة أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على الدور الريادي لمصنع (200 الحربي) والذي يعد قلعة الصناعات العسكرية في مصر حيث يسهم المصنع بشكل كبير في تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من منتجاته المختلفة.

وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر بأن (مصنع 200 الحربي) من أضخم مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا ويمثل مصدرًا رئيسيًا لإنتاج مختلف المنتجات العسكرية مثل المدرعات والكباري وغيرها من المنتجات بأعلى جودة وكفاءة.

ورافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة الميدانية كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعدد من المسئولين.