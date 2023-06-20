"رياضة النواب" تناقش أزمات الأندية الشعبية.. ماذا دار في الجلسة؟

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة أزمات الأندية الشعبية، انتقادات موسعة لوجود تضارب مصالح في الرياضة المصرية، بسبب توغل أندية الشركات على الأندية الجماهيرية.

وقال النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، إن مشكلة الرياضة المصرية في تضارب المصالح وحصول عدد من المختصين على منصب واثنين داخل المنظومة الرياضية لافتا إلى أن المجاملات في الرياضة المصرية واقع موجود يزيد من تضارب المصالح.

وأشار مهنى إلى أن الأندية الشعبية كانت تسبب حالة من الخوف للأندية الكبيرة بسبب الجماهير التي تساندها مطالبًا الدولة بدعم أندية المحافظات لتقف على أقدامها قائلا: الرياضة أصبحت بيزنس.

ومن جانبه قال النائب طارق السعيد، رئيس نادي الترسانة، إن المنافسة غير عادلة بين أندية الشركات والأندية الشعبية، لافتا إلى أن الشركات تنفق مواردها على لعبة واحدة وهي كرة القدم، بينما الأندية الجماهيرية تنفق على أكثر من لعبة وعلى مطالب أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف السعيد: انفقنا 20 مليون جنيه على فريق كرة القدم بنادي الترسانة هذا العام والفريق الذي صعد أول مجموعة انفق 100 مليون جنيه، قائلا: هذه الطريقة أندية الشركات ستأكل الأندية الشعبية في أي بطولة كرة قدم.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الأندية الشعبية تمثل قضية أمن قومي، متابعًا: اللجنة حريصة على الاستماع لكافة المشاكل حتى تساعد في حل المشاكل التي تواجه الأندية الشعبية.