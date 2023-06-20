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وزير الصحة يوجه بصرف شهر مكافأة للعاملين بمستشفى العلمين

06:32 م الثلاثاء 20 يونيو 2023
وزير الصحة يوجه بصرف شهر مكافأة للعاملين بمستشفى العلمين

الدكتور خالد عبد الغفار

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كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بصرف مكافأة مالية شهر للعاملين بمستشفي العلمين النموذجي، عقب زيارة تفقدية قام بها للمستشفى بعد ظهر اليوم الثلاثاء:

واستمع الوزير إلى مجموعة من المرضى المترددين على المستشفى والمحجوزين بالأقسام الداخلية، كما استمع لإشادة أحد المترددين على المستشفى في الفحوصات الطبية والعمليات، موجها الشكر لإدارة المستشفى.

وأشاد وزير الصحة بحسن أداء العاملين بالمستشفى من أفراد الطواقم الطبية والجهاز الإداري المعاون وكذلك جودة تقديم الخدمة الصحية، كما قام بالمرور على أقسام المستشفى والاستقبال والطوارئ.

كان في استقبال الوزير الدكتور احمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الاسعاف المصرية والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التامين الصحي والدكتورة مها ابراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور محمد عرابي رئيس فرع الاسكندرية، والدكتور شريف الملواني والدكتورة اسماء الحواط نائب مدير المستشفي.​

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة مكافأة للعاملين بمستشفى العلمين الدكتورة مها إبراهيم صرف مكافأة مالية شهر رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

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