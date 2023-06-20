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إحياء ذكرى الأربعين للراحل محمود بكري بمسقط رأسه -صور​

06:24 م الثلاثاء 20 يونيو 2023
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    ذكرى الأربعين للراحل محمود بكري بمسقط رأسه (2)
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    ذكرى الأربعين للراحل محمود بكري بمسقط رأسه (1)
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    ذكرى الأربعين للراحل محمود بكري بمسقط رأسه (3)
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القاهرة - مصراوي:

أحيا عضو مجلس النواب، الكاتب الصحفي مصطفى بكري، ذكرى الأربعين لوفاة شقيقه النائب والكاتب الصحفي محمود بكري، من أمام مقبرته في مسقط رأسه بمحافظة قنا.

شارك في إحياء ذكرى الأربعين، عددا من أهالي منطقة حلوان بالقاهرة، بالإضافة إلى أشقاء وأقارب الراحل محمود بكري.

يذكر أن عضو مجلس الشيوخ الراحل محمود بكري، توفي في 9 مايو الماضي، بعد تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، وعقب معاناته مع المرض تم نقله إلى مستشفى المعادي العسكري، بعد 70 يوما قضاها في مستشفى السلام الدولي.

سوق مصراوى

مجلس النواب مصطفى بكري محمود بكري قنا مجلس الشيوخ

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