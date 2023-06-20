أبو العينين: كثرة التعديلات على القوانين تربك المستثمرين

القاهرة - مصراوي:

دعا النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الحكومة، إلى أن تكون كافة القوانين المرتبطة بالاستثمار التى تتقدم بها قوانين جديدة وليس تعديلات على قوانين قائمة، مشيرا إلى أن كثرة التعديلات على القوانين تربك المستثمرين، كما أن أي قانون جديد يمثل عنوان تسويقى جديد لجذب الاستثمار.

جاء ذلك في كلمته تعقيبا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية والذى ناقشه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء.

وقال أبو العينين، إن إنشاء الجهاز أحد أعمدة جذب الاستثمارات القائمة على الابتكارات وحقوق الملكية الفكرية، مؤكدا أن المستثمر لن يذهب لدولة يشعر بأن أفكاره وحقوق ملكيته الفكرية معرضة للسرقة أو القرصنة.

وأكد أبو العينين، أن حماية الملكية الفكرية لا تقل أهمية عن حماية الملكية المادية والعقارية، وأضاف أن الدول المتقدمة التى تمتلك المعارف والتكنولوجيا عندما تبحث عن مكان لتوطين استثماراتها في الخارج تكون أولويتها الأولى توافر الحماية لحقوق الملكية الفكرية لشركاتها فلا يتم سرقة معارفها وتكنولوجياتها ونتائج جهودها فى البحث والتطوير والتى تمثل القيمة الأكبر فى رأسمال هذه الشركات، مشيراً إلى أن بعض الدول تعتبر سرقة حقوق الملكية الفكرية أحد جرائم الفساد الكبرى التى يعاقب عليها بأغلظ العقوبات.

ودعا إلى تفعيل القانون وخلق البيئة المحفزة على الابتكار والإبداع وتوطين التكنولوجيا محليا من خلال وضع حوافز للمبدعين وآليات لإكتشافهم ورعايتهم وصقل قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير التقدير المادى والمعنوى لهم والمساعدة في تحويل ابتكاراتهم إلى مشروعات ومنتجات تحقق عائد لهم وللاقتصاد القومي، وتوفير الحماية القانونية الفعالة لهذه الابتكارات، مؤكدا أنه كلما ازداد الابتكار تحول الاقتصاد من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

وقال إن مستقبل الأمم ومصدر ثروتها يعتمد على ما تنتجه من ابتكارات ومعارف، مشددا على ضرورة الربط بين الصناعة والجامعات ووضع خريطة بأجندة البحث العلمي في الجامعات على أساس احتياجات الصناعة، مع ضرورة الترويج الجيد للقانون لبناء صورة لمصر لدى الشركات العالمية بأن مصر دولة حامية لحقوق الملكية الفكرية وجاذبة لاستثماراتها وصناعتها عالية القيمة المضافة.

وأضاف أن مصر غنية بتراثها الفكري فى الأدب والرواية والمسرح والسينما والموسيقى والكتب بل وبتراثها الثقافى والحضارى منذ عهد الفراعنة، مشيرا إلى أن هذا التراث تم سرقة حقوق ملكيته الفكرية على مدار عقود، مما أضاع على الدولة مبالغ طائلة.

وأكد أبو العينين أن مدينة المعرفة التى تنشأ فى العاصمة الإدارية ستمثل مركز تميز جاذب للمبدعين والعلماء ومشجع على الابتكار والاختراع، مطالبا بضرورة التوعية باحترام حقوق الملكية الفكرية وأهمية تأهيل العاملين بالجهاز الجديد لضمان حسن تطبيق القانون وضرورة تحديث منظومة القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.