وزير النقل يتفقد العمل بمشروع تطوير ميناء العريش

كتب- محمد نصار:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ممر (العريش - طابا) اللوجستي والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري ويربط بينهما خط سكك حديد (العريش - طابا) وهو امتداد لخط (الفردان - بئر العبد - العريش) مرورا بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.

وتفقد الوزير، يرافقه اللواء عبد اللطيف شوشة، محافظ شمال سيناء، المرحلة الأولى من أعمال تطوير ميناء العريش البحري وتشمل إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 2250 مترا وتصل إلى حوالي 18 مترا وحواجز أمواج بطول 2700 متر بالإضافة إلى إنشاء حاجز أمواج رئيسي بطول 1250 مترا وإقامة رصيف سياحي عليه بطول 1000 متر، ثم إنشاء امتداد للحاجز الرئيسي بطول 1200 متر، وإنشاء حاجز أمواج شرقي بطول 250 مترا، ورصيف بضائع عامة رقم 1 بطول 250 مترا بالإضافة إلى إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول 1000 متر وإنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 مترا.

كما اطلع الوزير على خطط التطوير المستقبلية والتي سيتم البدء في تنفيذها فور الانتهاء من تطوير أعمال تطوير الحوض الأول حيث سيتم البدء في الحوض الثاني والذي يشمل (أرصفة بأطوال 1650 مترا - حاجز أمواج غربي بطول 1200 متر - حاجز أمواج شرقى بطول 1100 متر - ساحات ومخازن بمساحة 769 م2) ويعقب تنفيذ الحوض الثاني تنفيذ أعمال الحوض الثالث الذي يشمل أرصفة حاويات بأطوال 3200 متر بغاطس 17 مترا.

جدير بالذكر أنه تم بدء عمل ميناء العريش البحري كميناء تجاري اعتبارا من عام 1996 بمساحة 50 فدانا منهم 145 ألف م2 مساحات تخزينية وأرصفة كالآتي (رصيف بطول 242 مترا وغاطس 7.5 متر - رصيف بطول 122 مترا وغاطس 5 أمتار - 2 سقالة لخدمة سفن الصيد بغاطس 4 أمتار) وأن الميناء استخدم منذ نشأته في تصدير منتجات شمال وجنوب سيناء خاصة المنتجات المعدنية وكذلك استقبال الواردات من البضائع العامة.

واستمر الميناء في النمو حتى وصلت أعداد السفن المترددة على الميناء عام 2015 لعدد 364 سفينة، بنهاية عام 2018 وفي إطار سياسة الدولة المصرية بتحقيق التنمية لشبه جزيرة سيناء، وفي ذلك الإطار صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2019 والمتضمن توسيع حدود الميناء لتصل إلى 371 فدانا بدلا من 50 فدانا مع قيام الهيئة الاقتصادية بتولي تمويل وتطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش.

كما صدر القرار الجمهوري رقم 465 لسنة 2021 والمتضمن زيادة المساحات المخصصة للميناء لتبلغ 541.83 فدان، وفور صدور القرارات الجمهورية أسندت الهيئة الاقتصادية لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية إعداد مخطط عام للميناء ليتماشى مع أحدث المعايير الدولية.

ومنذ افتتاح الميناء في 4/1/2021 تم عودة صادرات سيناء للأسواق العالمية حيث استقبل الميناء حتى تاريخه 180 سفينة بإجمالي حجم تداول بضائع بلغ 730 ألف طن بالإضافة لاستقبال 3 سفن محملة بالمعدات الثقيلة اللازمة لرفع قدرات محطة كهرباء العريش بإجمالي 1761 طنا.

كما أسفرت نتائج تطوير الميناء عن تقدم العديد من الشركات لتنفيذ العديد من المشروعات أهمها مشروع إنشاء 6 صوامع لتخزين الأسمنت (الأسود والأبيض) بطاقة تخزينية تبلغ 75 ألف طن ومن المنتظر أن تبدأ أحجام التداول للمشروع بنهاية عام 2023 (1.8 مليون طن ثم 2.1 مليون طن حتى نهاية مدة الترخيص والتي ستمتد لمدة 15 عاما).

وتفقد وزير النقل أيضا مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط (الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا) البالغ إجمالي أطواله حوالي 500 كم، ويتضمن:

- إعادة تأهيل وتطوير خط (الفردان - بئر العبد) بطول 100 كم.

- تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم.

- إنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 كم.

- إنشاء خط (العريش - النخل - التمد - طابا) بطول 275 كم.

وبدأت الجولة بتفقد خط (العريش - طابا) بطول 275 كم والجاري تنفيذه من خلال شركات المقاولات المصرية الوطنية حيث تم متابعة أعمال الرفع المساحي وتنفيذ الجسور اللازمة لتنفيذ خط السكة الحديد، كما تم تفقد الأعمال الجارية عند تقاطع الخط مع طريق مصنع الأسمنت بـ"لبنى"، ونقطة تقاطع مسار الخط مع طريق أبو عويجلة، كما تفقد منطقة التقاطع بين خطي (الفردان - رفح) & (العريش - طابا) جنوب ميناء العريش حيث سيتم إنشاء محطة العريش للركاب لخدمة المطار ومرتبطة بوصلة سكك حديد للميناء لنقل البضائع.

وأكد الوزير، خلال الجولة، أن هذا الخط سيربط أماكن التصنيع بسيناء كمصانع الأسمنت بالعريش ومصانع الرخام بالحسنة بكل من ميناء طابا وميناء العريش وميناء بورسعيد كما سيحقق الخط نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ كما سيحقق الخط ربط موانئ البحر الأحمر (طابا & نوبيع) بموانئ البحر المتوسط (العريش - شرق بورسعيد) مما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة لمنطقة سيناء وربطها مع شبكة سكك حديد مصر.

وتابع وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع إنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 كم، وتفقد مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد (الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد) بإجمالي أطوال حوالي 275 كم، حيث يجرى إعادة تأهيل وتطوير الخط من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم ومن بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم.

وبعدها تفقد وزير النقل الأعمال الجارية بمحطة بئر العبد حيث يتم تسوية وتمهيد الجسر القديم بداية من المحطة في اتجاه الفردان تمهيدا لتركيب القضبان والفلنكات، وكذلك محطة بالوظة حيث يتم رفع السكك القديمة وتنظيف قطاع التزليط وإعادة تركيب السكة وتزليطها ودكها بالإضافة إلى محطة القنطرة شرق حيث يجرى إحلال وتجديد السكك القديمة.

كما تفقد وزير النقل أعمال تطوير الوصلة من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد حيث يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي 23 كم من غربلة بازلت ودك السكة، بالإضافة إلى إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 21 كم وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد.

وفي ختام جولته، تابع الوزير أعمال إنشاء كوبري معدني جديد بمنطقة الفردان وأعمال إعادة تأهيل الكوبري القائم -كوبري الفرداني- وهو عبارة عن كباري معدنية طول كل منها 640 مترا ويتكون كل كوبري من جزئين طول كل جزء 320 مترا.

ويمر الكوبري الجديد أعلى فرعة قناة السويس الجديدة ويمر الآخر القائم أعلى فرعة قناة السويس القديمة وتم الانتهاء من إنشائه في 2001 ويربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنمية بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادي وسيناء.

وتضمنت الأعمال تنفيذ الكوبري المعدني الجديد بسكة مزدوجة على قناة السويس الجديدة، كما تم تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبري المعدني القائم وإنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين في الجزيرة الفاصلة بين القناتين الجديدة والقديمة وربط الكوبري غرب القناة بخط بنها بورسعيد وشرق القناة بخط الفردان رفح وإنشاء برج إشارات شرق قناة السويس وإنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات (مياه - كهرباء - إشارات) وإنشاء منطقة إدارية لإدارة هذه الكباري شرق قناة السويس الجديدة,

وأكد وزير النقل أن هذا الممر هو أحد الممرات اللوجستية التي تم تدشينها يوم الخميس 15/6/2023 في ميناء الإسكندرية حيث دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة ومنها ممر (العريش - طابا) اللوجستي التنموي المتكامل.

ويبدأ هذا الممر من ميناء العريش البحري وحتى منفذ طابا البري ويربط بينهما خط سكة حديد (العريش - طابا) وهو امتداد لخط الفردان بئر العبد / العريش مرورا بمنطقة الصناعات الثقيلة بسيناء وحيث ستساهم هذه الممرات في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة ونظيفة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

وتابع أن هذا الممر اللوجستي (العريش / طابا) سيتم امتداده باتجاه الشرق إلى الأردن والعراق لأن هذا الممر جزء من طريق النقل العربي الذي سيخدم حركة التجارة إلى الأردن والعراق ودول الخليج وإلى الدول العربية الإفريقية،

لافتا إلى أن أحد أهم المكونات الرئيسية لهذا الممر اللوجستي هو مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد (الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا) بطول إجمالي حوالي 500 كم.

ولفت إلى أن هذا الخط سيخدم نقل البضائع كما سيخدم المناطق الصناعية عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.

وأوضح وزير النقل أن هذا الممر اللوجستي له عوائد اقتصادية عديدة كما سيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء، موجها الدعوة لأهالي سيناء للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى أن هذا الممر اللوجستي المتكامل هو ممر تنمية جديد موجها الشكر إلى القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الباسلة لما قاموا به من جهد في تأمين سيناء واقتلاع جذور الإرهاب فيما يساهم نحو تحقيق التنمية الشاملة في سيناء بتنفيذ مشروعات ضخمة تنموية لخدمة أهالي سيناء.

وتابع الوزير: اليوم نشهد بدء العمل في مسار خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد / العريش / طابا الذي سيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء ويتم ربط كل المحاور الطولية بسيناء.

كما أكد الوزير أن ميناء العريش يتمتع بموقع فريد ومتميز على البحر متوسط يصل بين قارتي أوروبا وآسيا مما استدعى عملية تطويره وذلك من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس التي تتولى أعمال التكريك فضلا عن قيام شركات مقاولات وطنية منها المقاولون العرب والغرابلي بتنفيذ أعمال التطوير، وذلك ليكون قادرا على استقبال السفن الحديثة وبحمولات ضخمة، فضلا عن إنشاء مشروعات صوامع تداول الأسمنت الأبيض والأسود، بجانب تداول البضائع السيناوية الأخرى مثل الرمل والملح والرخام إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في خلق فرص عمل لأبناء المحافظة حيث بلغ عدد العمالة بالشركات المنفذة للمشروع من أهالي شمال سيناء 3477 فردا، لافتا إلى أن أعمال تطوير الميناء تساهم في تحقيق عملية التنمية في شبه جزيرة سيناء.

اقرأ أيضا:

الصيف بكرة.. حرارة أعلى من المتوقع ومنخفضات جوية مسيطرة

عيد الأضحى.. توفير جميع أنواع اللحوم الطازجة والمجمدة بأحياء القاهرة

3 آلاف جنيه.. أول تعليق من وزير العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

تداول امتحان اللغة الايطالية لطلاب الثانوية عبر صفحات الغش

تداول امتحان الألماني لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكتروني