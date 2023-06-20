الحوار الوطني.. متخصص في صناعة الطائرات يحدد أول خطوة للنهوض بالصناعة

كتب- إسلام لطفي:

قال محمد عرجون، متخصص في صناعة الطائرات، إن مصر تحتاج إلى صناعة المكونات الصغيرة التي تدخل في الصناعات المغذية بدرجة كبيرة.

وأضاف عرجون، خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء: هذه أول خطوة للنهوض بالصناعة بشكل حقيقي وجذري.

وتابع المتخصص في صناعة الطائرات بأن مغذيات الصناعات المتقدمة غير موجودة، ومن ثم لن تنهض دولة دون الاهتمام بصناعة المغذيات، مؤكدًا أن صناعة إحلال الواردات، مهمة جدًّا، لأنها تنهض بصناعة التصدير، ويكون ذلك بعد كفاءة المنتج لزيادة التنافسية؛ سواء في السوق المحلية أو السوق الخارجية.

وأعلن عرجون التقدم بمبادرة لزيادة دعم الصناعات الصغيرة، قائلًا: "المبادرة قائمة على دخول الدولة شريكًا أساسيًّا في دعم الصناعات الصغيرة ومغذيات الصناعة الأولية لمدة 4 سنوات على الأقل؛ كل عام بـ4 مليارات جنيه، شريطة عدم استيراد أي كان من الصناعات التي يمكن تصنيعها محليًّا على سبيل المثال، ومن ثم مع الوقت سيكتسب المنتج المصري خبرة كبيرة ويستطيع المنافسة للصناعات المستوردة، وهذه الخطوة سيكون لها عظيم الأثر في دعم الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي.