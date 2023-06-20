تهديد باستجواب الحكومة.. "صحة النواب" تناقش طلبًا بشأن مستشفى أطفيح والعناية المركزة -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن عدم البدء في تنفيذ بناء مستشفى أطفيح المركزي بمحافظة الجيزة، والتأخر في تنفيذ العناية المركزة بمستشفى أطفيح المركزي بمحافظة الجيزة.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل أنه تقدم سابقًا بطلب الإحاطة عن سبب تأخير بناء مستشفى أطفيح، ولم تتم أية خطوة على أرض الواقع؛ وهو أمر يثير الدهشة، خصوصًا أن مناقشات الحكومة بشأن هذا الملف تم التوافق بشأنها من أجل إنشاء مستشفى أطفيح الجديد والنهوض بأوضاع العناية المركزة بالمستشفى الحالي، وتم إدراج المخصصات المالية، إلا أنه لا شيء يحدث على أرض الواقع.

وهدد خليل باستجواب وزير الصحة أمام البرلمان؛ خصوصًا أن التأخير يحتاج إلى ردود واضحة من جانب المسؤولين الحكوميين، بينما عقب مسؤولو إدارة المشروعات بوزارة الصحة بأن الوزارة قامت بإعداد الرسومات ووضع التكلفة التي وصلت إلى مليار و٢٥٠ ألف جنيه، وننتظر أن يتم إدراجها في خطة العام الجديد.

وطالب النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، برد رسمي من إدارة المشروعات بوزارة الصحة، وقال مسؤول وزارة التخطيط ياسمين إسماعيل، إن الوزارة أدرجت بالفعل تطوير مستشفى أطفيح في عام ٢٠٢٣.

وعلق النائب عبد الوهاب خليل، بأن هذا الإدراج خاطئ؛ حيث إن المطلوب هو بناء مستشفى لا تطوير، ونوه رئيس لجنة الصحة بأن هذا الرد يؤكد وجود تناقض في الحديث.

وأشار رئيس اللجنة النائب أشرف حاتم، إلى أنه سبق مناقشة نفس الطلب منذ شهور، وكان الرد من وزارة الصحة بأن بناء المستشفى سوف يدرج في الموازنة، موصيًا بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اعتماد تخصيص الأرض لبناء مستشفى أطفيح، وأيضًا خطاب إلى وزير الصحة بأن ردود مسؤولي الوزارة عن طلب الإحاطة في أكثر من مرة غير كافية، مع التشديد على ضرورة سرعة البدء في العمل بالبناء بمستشفى أطفيح.

وقال عبد الوهاب بشأن الطلب الخاص بتأخير تنفيذ العناية المركزة بمستشفى أطفيح: "تم تغيير ٨ وكلاء وزارة، ولم يتم تنفيذ العناية المركزة بمستشفى أطفيح، متسائلًا: كيف تتعامل الوزارة مع المقاولين في هذا الشأن؟ وردت ممثلة الوزارة بأنهم قاموا بعمل إنذارات كثيرة للمقاول بسبب التأخير في تنفيذ العناية المركزة، وشددت لجنة الصحة على أهمية الانتهاء في الميعاد المحدد من تسليم العناية المركزة بمستشفى أطفيح في أغسطس المقبل.

وقال مسؤول وزارة الصحة إن العناية المركزة كانت متوقفة بسبب كابل كهرباء بقيمة ٢ مليون ونصف، والوزارة أكدت أنه سوف توفره في بداية السنة المالية الجديدة، بعد يوم ١٥ يوليو ٢٠٢٣، على أن يتم التشغيل في الأول من أغسطس ٢٠٢٣، وشددت لجنة الصحة على أهمية الانتهاء في الميعاد المحدد من تسليم العناية المركزة بمستشفى أطفيح في أغسطس المقبل .