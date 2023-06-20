مقرر مساعد بالحوار الوطني: تعميق دور المشروعات الصغيرة ضرورة لتوفير مستلزمات الإنتاج

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمد بكار:

قال النائب أحمد بهاء شلبي، المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الصناعات القائمة في مصر لديها إشكاليات كبيرة، مضيفًا: وهو ما يتطلب أن نكون أمام تعميق حقيقي للصناعة يواجه هذه الإشكاليات مع دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي لا بد من الضروري أن يكون لها دور كبير في توفير مستلزمات الإنتاج وخامات الإنتاج.

جاء ذلك في جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن العمل على دعم الصادرات ضرورة مهمة في ضوء الزيادة السكانية الكبيرة التي تمثل حجم نحو 4 دول مقارنة بأوضاع دول أخرى، مشيرا إلى أنه مع تعميق دور المشروعات المتوسطة والصغيرة مع دعم الصادرات من شأنها أن يدعم المنظومة الصناعية وبيئة الاستثمار الخاص فى مصر بصورة كبيرة على أرض الواقع.

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