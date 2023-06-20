وفد من سفراء وسط آسيا والمحيط الهادي يحضر أعمال الجلسة العامة بالنواب

كتب- نشأت علي:

رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب بوفد من "سفراء وسط أسيا والمحيط الهادي"، الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس، برفقة النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية.

وفوض مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي هيئة مكتب المجلس لتحديد ميعاد لمناقشة 7 طلبات مناقشة عامة تتوافر شروط مناقشتهم وقال المستشار حنفي جبالي: يراعى ضم طلبات المناقشة ذات الصلة للمناقشة بجلسة واحدة وموعد واحد.

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