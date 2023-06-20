رئيس الشيوخ يشارك في احتفال المحكمة الدستورية بإصدار كتاب ملامح القضاء الدستوري
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كتب- نشأت علي:
شارك المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم في احتفال المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر بإصدار كتاب ملامح القضاء الدستوري المصري، والذي سيصدر باللغتين العربية والإنجليزية.
شهد الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات القضائية البارزة و التي تولت رئاسة المحكمة الدستورية العليا سابقاً.
وقام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بتسليم أوسمة التكريم للمستشار عدلي منصور والذي تولي رئاسة المحكمة خلال الفترة من ٤ يونيو ٢٠١٤ حتى ٦ مارس ٢٠١٦، وكذلك المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب وكان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا من ٣١ يوليو ٢٠١٨ حتى ١٣ يوليو ٢٠١٩، والمستشار فاروق سيد أحمد سلطان مكي والذي شغل منصب رئيس المحكمة من ١ يوليو ٢٠٠٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٢ والمستشار ماهر على أحمد البحيري والذي تولي رئاسة المحكمة من أول يوليو ٢٠١٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣
كما قام المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية بتكريم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والذي تولي رئاسة المحكمة الدستورية العليا من ١يوليو ٢٠١٦ حتى ٣١ يوليو ٢٠١٨.
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