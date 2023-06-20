ملتقى الكاريكاتير يحتفي بذكرى رحيل الشيخ الشعراوى فى الأوبرا

كتب- محمد شاكر:

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا في السابعة مساء الأربعاء، بقاعة صلاح طاهر، معرض ملتقى الإمام الشيخ الشعراوي والوحدة الوطنية الذي ينظمه الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، تحت إشراف رئيسه الفنان عماد جمعة، ويستمر حتى الاثنين ٢٦ يونيو.

ويتناول محورين الأول الإحتفاء بإمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى بمناسبة مرور ٢٥ عاما على رحيله والثاني الوحدة الوطنية بهدف إعلاء قيمة التآخى والتسامح والترابط .

ويشارك في المعرض قرابة ١٥٠ فنانا مصريا وعربيا من كبار الفنانين منهم وجيه يسي ومجموعة من شباب الفنانين حيث يعرضون بورتريهات بأساليب فريدة مثل الحفر على الجلد او الموزاييك والرسم على النسيج بالإضافة لألوان الزيت والأكريلك والألوان المائية والفحم والرصاص.