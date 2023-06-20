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BBC

الإسكندرية للكهرباء: تحذر المواطنين من "نصابين منتحلين"

05:30 ص الثلاثاء 20 يونيو 2023
الإسكندرية للكهرباء: تحذر المواطنين من "نصابين منتحلين"

تعبيرية

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كتب- محمد صلاح:
أهابت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بمواطني بعدم التعامل مع أي شخص يدعي بأنه من العاملين بالشركة إلا بموجب تحقيق الشخصية أو الكارنيه بعد وقائع انتحال البعض شخصيات عاملين بالشركة.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أنها نبهت على مواطني المحافظة عدم سداد أي مبالغ نقدية إلا بإيصال مختوم من الشركة، وذلك حرصًا من الشركة على عدم تعرض المواطنين لأي عمليات غير قانونية.

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الإسكندرية للكهرباء انتحال شخصية محصل الكهرباء إيصال الكهرباء النصب والاحتيال

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