الإسكندرية للكهرباء: تحذر المواطنين من "نصابين منتحلين"
كتب- محمد صلاح:
أهابت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بمواطني بعدم التعامل مع أي شخص يدعي بأنه من العاملين بالشركة إلا بموجب تحقيق الشخصية أو الكارنيه بعد وقائع انتحال البعض شخصيات عاملين بالشركة.
وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أنها نبهت على مواطني المحافظة عدم سداد أي مبالغ نقدية إلا بإيصال مختوم من الشركة، وذلك حرصًا من الشركة على عدم تعرض المواطنين لأي عمليات غير قانونية.
سوق مصراوى
-
أفضل هواتف ذكية في 2023 من الفئة الاقتصادية "6 آلاف جنيه"تفاصيل
-
بخصم حتى 35% أفضل باور بانك للسفر ورحلات الصيفتفاصيل
-
أفضل مراوح ومبردات الهواء لمواجة حر الصيف بخصم حتى 29%تفاصيل
-
أفضل اكسسوارات ومستلزمات للسيارة أقل من 99 جنيهًا بخصم حتى 39%تفاصيل
-
اشتري زيت و فلتر و مياه ردياتير بأسعار تبدأ من 104 جنيهات و تقسيطتفاصيل
-
ما هي أفضل صبغات الشعر الخالية من الأمونيا ولا تضر الشعر؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: