خلال معرض باريس .. طيران ناس السعودية تشتري 30 طائرة إيرباص A320neo

كتب - محمد عبيد

أعلنت خطوط طيران ناس السعودية عن شراء 30 طائرة جديدة من طراز A320neo، وبذلك يصل إجمالي طلبات طيران ناس إلى 120 طائرة من طراز A320neo، بما فيها 10 طائرات من طراز A321XLR.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية ضمن فعاليات معرض باريس للطيران، ووقع الاتفاقية كل من بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، وكريستيان شيرير، الرئيس التجاري لشركة إيرباص ورئيس إيرباص الدولية، وبحضور عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، وعايض الجعيد، رئيس مجلس إدارة ناس القابضة.

وقال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس: "نسعى إلى مواصلة مسيرة النمو، التي من خلال التركيز على الاستثمار الهادف إلى تعزيز مجموعة الحلول والخدمات لدينا، يسعدنا التأكيد على طلبية الشراء الأخيرة لطائرات إيرباص، حيث يوفر طراز A320neo مزايا استثنائية في الأداء التشغيلي والبيئي، فضلاً عن توفير تجارب سفر مريحة وفريدة بتكلفة منخفضة".

ومن جهته، قال كريستيان شيرير، الرئيس التجاري لشركة إيرباص ورئيس إيرباص الدولية: "يعد طراز A320neo الخيار الأفضل لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم، حيث تميزت بفوائدها الاقتصادية وقدرتها على التحليق لمسافات طويلة وحجم مقصورتها الواسعة، ويشمل ذلك مساهمتها في قطاع الطيران منخفض التكلفة الذي تشغّل شركات الطيران فيه عملياتها وسط بيئة أعمال تنافسية .

ويضمّ طراز A320neo مجموعةً من أحدث الحلول التكنولوجية، بما في ذلك الجيل الجديد من المحركات وأجنحة "شاركلتس" وحلول الديناميكيات الهوائية الحديثة، التي تُسهم معاً في تحقيق وفورات بواقع 20% في استهلاك الوقود مع خفض الانبعاثات الكربونية، حيث وصل عدد طلبيات عائلة A320neo إلى أكثر من 8,700 طلبية من 136 عميلاً.