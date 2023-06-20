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773 اجتماعا للجان النوعية.. ننشر حصاد مجلس الشيوخ

05:30 ص الثلاثاء 20 يونيو 2023
773 اجتماعا للجان النوعية.. ننشر حصاد مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، نهاية دور الانعقاد الثالث للمجلس، موضحا أن اللجان النوعية بالمجلس عقدت 773 اجتماعًا استغرقت 920 ساعة و53 دقيقة.

وأشار إلى أن اجتماعات اللجان النوعية جاءت بمعدل 49 اجتماعا للجنة التشريعية ولجنة المالية والاستثمار 69 اجتماع والإفريقية 67 والأمن القومي 61 اجتماعا والمشروعات الصغيرة 57، والطاقة والبيئة 59 والنقل 85 والتعليم 53 اجتماع والشباب والرياضة 56 والصحة 82 والزراعة 74 اجتماع والسياحة والآثار 53 اجتماع والشئون الدينية 50 اجتماع.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: إن المجلس قام بدوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، وأدى النواب بمختلف انتمائهم دورهم بالشكل الذي جعلهم أهل للثقة التي وضعها فيهم الشعب معلنا موافقة النواب على فض دور الانعقاد الثالث.

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مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرزاق

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