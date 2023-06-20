جهاز مدينة بدر يعلن مواعيد تسليم قطع أراضي المقابر المخصصة بالقرعة العلنية
كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه قطع أراضي المقابر المخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها خلال شهر يناير الماضي، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2/7/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 16/7/2023، وذلك في أيامٍ محددة.
وجاءت مواعيد التسليم على النحو التالي:
سيتم تسليم قطع الأراضي من 660 : 685، يوم الأحد 2/7/2023، والقطع من 686 : 711، يوم الإثنين 3/7/2023، والقطع من 712 : 737، يوم الثلاثاء 4/7/2023، والقطع من 738 : 763، يوم الأربعاء 5/7/2023.
والقطع من 764 : 789، يوم الأحد 9/7/2023، والقطع من 790 : 815، يوم الإثنين 10/7/2023، والقطع من 816 : 841، يوم الثلاثاء 11/7/2023، والقطع من 842 : 861، يوم الأربعاء 12/7/2023، وتخصيص يوم الأحد الموافق 16/7/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام.
وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه في حالة عدم الحضور والالتزام بالمواعيد المحددة لاستلام قطعة الأرض المخصصة سيتم تطبيق اللائحة العقارية وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
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