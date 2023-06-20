طرح 14 محل للبيع في الشيخ زايد بالمزاد العلني



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد، عن طرح 14 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح من 12 مترا حتى 50 مترًا، أسفل العمارات السكنية بالحي الـ13 للبيع في مزاد علني.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ ٢٩٩ جنيها لكل محل، وتعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز يوم الأربعاء) الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٦.

ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه، لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد، وأغلب مزادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2023 تكون بنفس القيمة.

ويتم استكمال سداد نسبة 10% + ۱ مصاريف إدارية + ٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الاجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

كما يتم سداد ٥% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقى ٩٠% يتم سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

1- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد.

2- سداد باقى القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى وقت السداد بالإضافة إلى ( ٪۰٫۵ ) مصاريف تحصيل + ۲ طبقا لمنشور وزارة المالية على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.