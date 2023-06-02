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BBC

مرتدية الحجاب.. زوجة الرئيس الأمريكي تزور الجامع الأزهر

10:14 م الجمعة 02 يونيو 2023
  • عرض 3 صورة
    زوجة الرئيس الأمريكي تزور الجامع الأزهر
  • عرض 3 صورة
    زوجة الرئيس الأمريكي تزور الجامع الأزهر
  • عرض 3 صورة
    زوجة الرئيس الأمريكي تزور الجامع الأزهر
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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تفقدت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، اليوم، الجامع الأزهر، مرتدية رداءً طويلًا باللون الأزرق وغطاءً للرأس؛ احترامًا لتقاليد دخول المساجد.

واستمعت قرينة الرئيس الأمريكي إلى شرح عن الجامع من رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، الذي كان في استقبالها لدى وصولها.

وحرصت جيل بايدن على زيارة الجامع الأزهر؛ لما يمثله الأزهر الشريف من مكانة كبيرة على مستوى العالم، باعتباره منارة للدين والعلم والوسطية.

وكانت قرينة الرئيس الأمريكي قد وصلت، في وقت سابق اليوم، إلى القاهرة، قادمة من الأردن في زيارة تستغرق يومين، ضمن جولة تشمل أربع دول.

سوق مصراوى

جيل بايدن الجامع الأزهر جو بايدن

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