ربان الكنيسة السريانية يحتفل بتذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر



كتب- إسلام لطفي:

صلى الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، القداس الإلهي بحسب الطقس السرياني الأرثوذكسي، في كنيسة مار بطرس وبولس في مصر القديمة.

ودعا للصلاة من أجل جميع الراقدين، واحتفل أثناء القداس الإلهي بتذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر.

وقال: منطقتنا تميزت ببركة عظيمة، وبالتحديد هذه البقعة التي تقدست بزيارتهم الميمونة، وفي ختام القداس الإلهي صلى خدمة خاصة بهذه المناسبة، ووضع الورود أمام الأيقونة المقدسة.

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