مجدي الجلاد يشارك في حفل تخريج طلاب NIS الدولية بمركز المنارة
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تصوير- محمود بكار:
شارك الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للخدمات الإعلامية، في حفل تخريج طلاب مدرسة NIS الدولية في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.
كما شهد حفل التخرج حضور عدد من الشخصيات العامة، منها الدكتور مصطفى الفقي، الرئيس السابق لمكتبة الإسكندرية، ومقدم البرامج في قناة الزمالك خالد الغندور.
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