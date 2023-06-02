أول تعليق من "كهرباء البحيرة" بعد انقطاع التيار في السادات والنوبارية ووادي النطرون

المقاولون العرب: إنزال لوحة إعلانات عملاقة قبل سقوطها في الشرابية



كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس طارق عبدالشافي، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء اعلان حالة الطوارئ القصوى ببعض القطاعات التابعة للشركة نتيجة العاصفة التى تتعرض لها بعض المناطق ونتج عنها حدوث بعض الأضرار وكذلك سقوط أعمدة التيار الكهربائي ما تسبب في انقطاع التيار عن بعض المناطق بنطاق الشركة.

وأكد عبدالشافي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه منذ صباح الأمس تم الدفع بفرق وأطقم فنية بمحيط قطاعات الشركة التي تشهد بعض الانقطاعات في مقدمتها مناطق النوبارية والسادات ووادي النطرون وكفر داوود تحت إشراف ومتابعة المهندس رضا الإبياري رئيس قطاعات النوبارية والسادات منذ الأمس وحتى اللحظة.

وأوضح رئيس الشركة فتح خط اتصالات مستمرة مع رؤساء القطاعات المختلفة بالشركة لتوفير المهمات الكهربائية اللازمة والدفع بكافة الاحتياجات التي تتطلبها عمليات إعادة التيار من زراعة أعمدة ضغط متوسط وغيرها حتى يتم توفير التيار وإعادته لمناطق المزارع التي تأثرت بالعاصفة ونتج عنها حدوث انقطاعات منذ الأمس.

ونوه إلى أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي بالكامل قبل مساء اليوم على الرغم من سوء الأحوال الجوية والتقلبات المستمرة علما أن معظم الأعمدة يتم زراعتها داخل المزارع التى تتطلب مجهودات ووقت كاف لإعادة التيار وإصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن.