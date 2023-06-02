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قرار عاجل من المترو بشأن مباراة الأهلي والوداد الأحد المقبل

06:50 م الجمعة 02 يونيو 2023
قرار عاجل من المترو بشأن مباراة الأهلي والوداد الأحد المقبل

مترو الانفاق

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كتب- محمد نصار:

اتخذت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى المعروف باسم الخط الأخضر قرارا عاجلا بشأن مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا الأحد المقبل.

وأعلنت الشركة مد مواعيد عمل المترو في يوم المباراة حتى الواحدة بعد منتصف الليل بزيادة ساعة عن مواعيد التشغيل العادية.

كما سيتم تقليل زمن التقاطر بين القطارات وبعضها البعض ليكون خمس دقائق ونصف فقط بين كل قطار والآخر.

ويواجه النادي الأهلي نادي الوداد في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة يوم الأحد المقبل الموافق 4 يونيو الجاري.

سوق مصراوى

مترو الأنفاق مواعيد المترو مباراة الأهلي والوداد دوري أبطال إفريقيا

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