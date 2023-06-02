السيسي يستقبل جيل بايدن في قصر الاتحادية (فيديو)

(مصراوي):

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي، السيدة چِل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة التي تقوم بزيارة لمصر لمدة يومين.

من ناحيتها رحبت السيدة انتصار السيسي، بضيفة مصر، وقالت في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية".

وأضافت: "أتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".