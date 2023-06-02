المقاولون العرب: إنزال لوحة إعلانات عملاقة قبل سقوطها في الشرابية
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة المقاولون العرب، إنقاذ منطقة الشرابية من سقوط لوحة إعلانات عملاقة بارتفاع 25 مترًا وعرض 30 مترًا، إثر الرياح الشديدة بالقاهرة أمس.
وفور إبلاغ محافظة القاهرة لغرفة الطوارىء الدائمة بشركة المقاولون العرب وطلب التدخل لإنقاذ الموقف تحركت على الفور معدات وأوناش الشركة والتى تمثلت فى إثنين ونش بحمولة ١٦٠ طن ومجموعة من الفنيين المتخصصين حيث تم التحكم فى اللوحة الضخمة وإنقاذها من السقوط على العمارات الملاصقة لها، وبدأت أطقم العاملين فى تقطيع اللوحة إلى أجزاء للسيطرة عليها و تم تنزيلها بسلام إلى الأرض.
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