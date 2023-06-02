انتصار السيسي ترحب بجيل بايدن في القاهرة: خطوة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية

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كتب- محمد سامي:

رحبت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالسيدة جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي جو بادين، في مستهل زيارتها لجمهورية مصر العربية.

وقالت انتصار السيسي في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية".

وأضافت: "أتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".