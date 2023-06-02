الذبابات الجوية.. الزراعة تحذر من ضرر يصيب محصول الفاكهة بسبب الطقس السئ

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد فهيم، مدير مركز المناخ بوزارة الزراعة، إن فترة التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا والتي تعرف بالتغيرات المناخية، يحدث فيها تقلب طقسي باسم الذبذبات الجوية تسبب ضرر كارثي للمحاصيل.

وطالب فهيم، في تصريح خاص لمصراوي، الجمعة، بضرورة التوقف عن إجراء أي رشات للمحاصيل خلال هذه الفترة، ويمكن معاودة الرش بداية من يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023.

ولفت إلى أن المحاصيل الزراعية الأكثر تأثرا هى الفاكهة مثل "المانجو والزيتون والموالح" التي لا تزال في مرحلة تكوُن الثمار، ومع قوة دفع الرمال الناتجة من قوة الرياح تتساقط الثمار قبل النضج.

وحذر فهيم، من أنه بعد أيام معدودة من زوال تأثير العاصفة الترابية يحدث إعادة تأهيل سريع لأعداد الحشرات على معظم الزراعات القائمة وخصوصا زراعات الخضر "الطماطم والفلفل والباذنجان والطبية العطرية بردقوش وريحان"، مضيفاً:" بعض أشجار الفاكهة وخصوصا العنب والمانجو والخوخ تنتشر بها حشرات "التربس والمن والأكاروسات" وبالتالي يجب تكثيف عمليات مكافحة هذه الحشرات بعد انتهاء الموجة مباشرة بداية من الأحد المقبل.

كانت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت موعد انتهاء العاصفة الترابية التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.

وقالت منار غانم في تصريحات لقناة dmc، أن غدا السبت سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة في ظل هبوب كتلة هوائية قادمة من البحر المتوسط".

وأشارت إلى أن الأجواء الحالية عبارة عن منخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية، يؤدي لكتل هوائية ونشاط للرياح وارتفاع في درجات الحرارة، لافتة إلى أن سرعة الرياح تعدت 45 كيلو متر في الساعة، ما أدى إلى إثارة الرمال والأتربة وسقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن، موضحة أن الأجواء المتقلبة مستمرة ليوم غدٍ الجمعة.

وأكدت إن الأجواء غير المستقرة مستمرة على مدار اليوم اليوم بينما تصل سرعة الرياح إلى 45 كيلو متر مع انخفاض في الرؤية وغالبا على مدار اليوم، والذروة في أجواء العاصفة الترابية كانت اليوم الخميس وغدا الجمعة.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين على النحو التالي:

- السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنازل.

- يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

- القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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