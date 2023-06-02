منها 5 أيام متصلة.. تعرف على إجازات شهر يونيو

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يحل عيد الأضحى المبارك، في نهاية شهر يونيو الجاري، بناء على أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

ومع بداية شهر يونيو 2023، يبحث المواطنون عن مواعيد إجازات هذا الشهر، لمعرفة موعد وعدد أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر، أن يتم ترحيل إجازة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو إلى ثاني أيام شهر يوليو المقبل، نظرًا لتزامنها مع إجازة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

وينشر "مصراوي" عدد الأيام الإجازة التي يتضمنها شهر يونيو، وهي على النحو التالي:

- الجمعة 2 يونيو.

السبت - 3 يونيو

- الجمعة 9 يونيو.

- السبت 10 يونيو.

الجمعة 16 يونيو.

السبت 17 يونيو.

الجمعة 23 يونيو

السبت 24 يونيو.

- الثلاثاء 27 يونيو، إجازة يوم وقفة عرفات.

- الأربعاء 28 يونيو، إجازة أول أيام عيد الأضحى.

- الخميس 29 يونيو، إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.

- الجمعة 30 يونيو، إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.

- السبت 1 يوليو، إجازة رابع أيام عيد الأضحى.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أعلن أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإنه سيولد هلال شهر ذو القعـدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من شـوال 1444 هـ الموافق 19/5/2023م (يوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد في بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس يوم الرؤية.