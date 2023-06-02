بعد موجة الطقس السئ.. الأرصاد: انخفاض الحرارة في هذا الموعد

كتب - مصراوي:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء العاصفة الترابية التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.

وقالت منار غانم في تصريحات لقناة dmc، أن غدا السبت سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة في ظل هبوب كتلة هوائية قادمة من البحر المتوسط".

وأشارت إلى أن الأجواء الحالية عبارة عن منخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية، يؤدي لكتل هوائية ونشاط للرياح وارتفاع في درجات الحرارة، لافتة إلى أن سرعة الرياح تعدت 45 كيلو متر في الساعة، ما أدى إلى إثارة الرمال والأتربة وسقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن، موضحة أن الأجواء المتقلبة مستمرة ليوم غدٍ الجمعة.

وأكدت إن الأجواء غير المستقرة مستمرة على مدار اليوم اليوم بينما تصل سرعة الرياح إلى 45 كيلو متر مع انخفاض في الرؤية وغالبا على مدار اليوم، والذروة في أجواء العاصفة الترابية كانت اليوم الخميس وغدا الجمعة.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين على النحو التالي:

- السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنازل.

- يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

- القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.