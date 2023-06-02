الأوقاف: 2.7 مليار جنيه إيرادات مال الوقف في 11 شهرا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير إيرادات هيئة الأوفا وحسن استثمار مال الوقف.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أنه بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 مايو 2023م حتى 31 مايو 2023م مبلغًا وقدره (229,450,860) جنيهًا، بزيادة قدرها (36,005,653) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو ( 18,6% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021 / 2022م , وبزيادة قدرها (30,280,522) جنيهًا, بنسبة تقدر بنحو ( 15,20% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020 / 2021م.

وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 يوليو 2022م حتى 31 مايو 2023م مبلغًا وقدره (2,072,087,563) جنيهًا ، بزيادة قدرها (268,436,563) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو

( 14,9% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021 / 2022م ، وبزيادة قدرها (475,103,618) جنيهًا ، بنسبة قدرها ( 29,8% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 / 2021م.​