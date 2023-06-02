الشروط والجوائز والفئات المشاركة.. تفاصيل مسابقة الأوقاف "اعرف قدر نبيك"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أطلقت وزارة الأوقاف، مسابقة "اعرف قدر نبيك" بجوائز قيمة تصل لـ 200 ألف جنيه، ضمن حملتها للتعريف بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي بدأتها بالصلاة على النبي بالمساجد لمدة خمس دقائق، عقب صلاة الجمعة الماضية.

وجاءت جوائز المسابقة على النحو التالي:

الأول: جائزة ٢٥ ألف جنيه بشرط الحصول على ٧٥ ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الثاني: جائزة ٢٠ ألف جنيه بشرط الحصول على ٧٠ ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

الثالث: جائزة ١٥ ألف جنيه بشرط الحصول على ٦٥٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي

الرابع : جائزة ١٠ آلاف جنيه بشرط الحصول على ٦٠٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي.

- عشر جوائز قيمة كل جائزة ٥ آلاف جنيه بشرط الحصول على ٥٥ ٪؜ في كل من الاختبار التحريري والشفوي..

عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ٣ آلاف جنيه.

خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الإنجليزية بشرط الحصول على ٧٠ ٪؜ على الأقل في تقييم البحث.

- خمسة وعشرون ألف جنيه لأفضل بحث مقدم عن أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللغة الفرنسية بشرط الحصول على ٧٠ ٪؜ على الأقل في تقييم البحث.

وتعقد المسابقة فيما يلي:

- الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير.

- مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، مع كتابة بحث حول الدروس المستفادة من معاهدات النبي (صلى الله عليه وسلم) و توثيق نصوص هذه المعاهدات من المصادر المعتمدة لها.

- المتاح لهم المشاركة في المسابقة:

- أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

- الأئمة والوعاظ والواعظات وخطباء المكافأة.

- المعلمون والمعلمات.

- الطلاب.

- كل من يريد المشاركة حبا في سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم

كيفية الاشتراك في المسابقة:

يتم الاشتراك في المسابقة، عبر التسجيل على الرابط التالي: هنا

- تسلم الأبحاث في موعد أقصاه 15 أغسطس 2023.

وأطلقت وزارة الأوقاف، السبت الماضي، مبادرة "اعرف قدر نبيك "صلى الله عليه وسلم"، اليوم، من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، الشيخ خالد الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

اقرأ أيضا:

بلغات مختلفة.. الأوقاف تطلق مبادرة "اعرف قدر نبيك" من مسجد الإمام الحسين