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هولوجرام وطريقة برايل.. طرح الـ 20 جنيه البلاستيكية قبل عيد الأضحى

10:53 م الإثنين 19 يونيو 2023
هولوجرام وطريقة برايل.. طرح الـ 20 جنيه البلاستيكية قبل عيد الأضحى

الهيئة العامة للاستعلامات

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت الهيئة العامة للاستعلامات: إنه سيتم طرح العملة الجديدة من "البوليمر" فئة العشرين جنيهاً قُبيل عيد الأضحى.

وأوضحت الهيئة، أن العملة الجديدة طُبعت بمطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية، اعتمادًا على هولوجرام وعلامات مائية تم صناعتها بمجمع NASPS بالعاصمة الإدارية.

وتتميز العملة الجديدة بتصميم يدعم ذوي الهمم بعد إضافة طريقة برايل.

سوق مصراوى

العملات الجديدة فئة 20 جنيه العملة البلاستيكية طريقة برايل

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