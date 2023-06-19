نص كلمة رئيس الشيوخ في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث

كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، كلمة بمناسبة انتهاء دور الإنعقاد الثالث، قائلاً: "نحن نختتم اليوم أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعى الأول، أؤكد لكم بصراحة ووضوح أن مجلسكم الموقر كان أهلاً للأمانة التي وضعها الشعب على عاتقه، إذ استطاع بجدارة أن يرسخ مكتسبات مهمة في طريق العمل البرلماني".

وأشار إلى أن نواب المجلس على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية، على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها، ومستجدات الواقع ومتطلباته، والتي تحتم علينا العمل سوياً لدعم استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة والحفاظ على ثوابت الدولة التي أرسى دعائمها وصاغ ملامحها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: لقد شهد مجلسكم الموقر نشاطاً دءوباً، سواء داخل اللجان النوعية، أو خلال الجلسات العامة، واستطاع أن ينجز كافة مشروعات القوانين التي عرضت عليه، مشيرًا إلى أن المجلس قام بدوره الرقابي على أكمل وجه في إطار الأدوات التي كفلها له الدستور. حيث كشفت التجربة عن نجاح المجلس في ممارسة نوع من الرقابة التشاركية التعاونية التي أثبتت فعاليتها في تحقيق أهدافها.

وتابع: أنه انطلاقا من اختصاصه الدستوري بالدراسة والاقتراح، بادر المجلس بدراسة عدد من القضايا والمشكلات التي توليها الدولة أهمية كبيرة، واقترح العديد من التوصيات لمعالجتها، وقام بإرسالها لرئيس الجمهورية، فأصدر توجيهاته بتنفيذها".

وأكد أن المجلس أدى رسالته من تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والتعاون والتنسيق الفعال مع المنظمات والهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية، وتأكيد الوجود المصري الفعال في المحافل الدولية.

وقال: "ونحن ننهي أعمال دور الانعقاد الثالث لابد أن أشيد بالتعاون البناء والمثمر بين مجلسكم ومجلس النواب برئاسة شيخ من شيوخ القضاة الدستوريين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الذي ما ترك مناسبة الا واشاد فيها بهذا التعاون وبدور مجلس الشيوخ، ولمجلس النواب مني ومنكم التحية والاحترام اللائقين بمقامهما الرفيع".

وأشاد "عبدالرازق"، بجهود الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تعاونها الوثيق مع المجلس، وأخص بالتحية المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الوزير الخلوق العالم الذى ادى دوره السياسى والقانونى فى التنسيق بين الحكومة والمجلس فجعل التعاون البناء عنوانا بارزا لعلاقة الحكومة بالبرلمان، كما أحيي الوزراء الذين حرصوا على الحضور والمشاركة الفاعلة في مناقشات المجلس سواء فى اجتماعات اللجان النوعية أو الجلسات العامة".

وتوجه رئيس الشيوخ، بالشكر للأمانة العامة للمجلس، وعلى رأسها المستشار محمود عتمان، الأمين العام للمجلس، الذي عكس نموذجاً للإخلاص والتفاني في العمل في قيادته لجميع العاملين بالمجلس الذين تفانوا من أجل إنجاح العمل البرلماني بالشكل المشرف الذى نتباهى به اليوم.

كما توجه رئيس المجلس، بالشكر والتقدير لرجال الإعلام والصحافة لدورهم فى متابعة ونقل أعمال المجلس بصدق وأمانة، وتابع: والشكر موصول أيضاً لضباط وأفراد شرطة مجلسى النواب والشيوخ الذين يواصلون العمل ليل نهار بجهد وإخلاص".