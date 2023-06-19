الزراعة: نستهدف إعداد قانون جديد للتعاون الزراعى يواكب التحول الرقمى



كتب- نشأت على:

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة: إن ملف تطوير التعاونياتت من الملفات المهمة التي كانت ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادى، مشيرًا إلى أنه عقب المؤتمر الاقتصادى تم البدء في تشكيل لجنة بوزارة الزراعة تضم متخصصين في المجال التعاوني لتعديل القانون الخاص بالتعاونيات.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى بشأن تفعيل دور التعاونيات فى مصر.

وأضاف "الشناوي": "بالفعل قانون التعاونيات يحتاج لتعديلات جوهرية لمواكبة الرؤية المستقبلية للبلاد"، متابعا: "تعكف الوزارة حاليًا مع لفيف من المتخصصين لمناقشة التعديلات اللازمة، حيث تم عقد 12 لقاء لمناقشة التعديلات بما يليق بالمواطن المصري ويواكب التطور والتحول الرقمي".

وأوضح أنه بالفعل تم الخروج بصورة أولية يمكن ضمها إلى ما هو مقترح بالدراسة المعروضة بالمجلس، لنخرج بقانون تعاون زراعي جديد يواكب التحول الرقمي داخل الدولة المصرية.

من جانبه عقب رئيس مجلس الشيوخ، بأن هذا القطاع مهم جدًا ويمكن أن يرفع عن كاهل الدولة الكثير من الأعباء، داعيًا للإسراع فى خطوات تعديل القانون.