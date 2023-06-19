تهدف للعدالة الاجتماعية.. رئيس الاتحاد: التعاونيات ليس لها علاقة بالاشتراكية



كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، إن التعاونيات ليس لها علاقة بالاشتراكية، مشيرًا إلى أن بدايتها كانت في إنجلترا وألمانيا وكلها دول رأسمالية، موضحا أن المنظومة الاشتراكية استفادت من التعاونيات في تحقيق العدالة الاجتماعية.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة دراسة تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وأشار إلى أن التعاونيات في كلا من الأردن والمغرب تتبعان رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، مشيرًا إلى أن القطاع يقوم بدوره بشكل جيد، إلا أنه يحتاج لمزيد من الجهد.

وردًا على سؤال رئيس مجلس الشيوخ، عن الذي يحتاجه القطاع، قال: "مش عايزين حاجة بس عايزنهم يسيبونا في حالنا علشان نشتغل".

وعقب رئيس مجلس الشيوخ: "يجب أن تكون للحركة التعاونية قوة الدفع بنفسها، وسيتم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسة الخاصة بالتعاونيات لتسهيل عملها وإزالة أي عقبات".

من جانبه أكد أحمد يوسف عوض الله، مدير عام متابعة التعاونيات الاستهلاكية يوزارة التموين، أن هناك 4 آلاف فرع على مستوى الجمهورية تتكون من 2700 جمعية، مشيرًا إلى أن بعض هذه الجمعيات غير نشط ولا يقوم بالدور المفروض، مؤكدًا أن هناك توجيهات من وزير التموين لتفعيل نشاط هذه الجمعيات.

وتابع: "سيكون هناك نتائج جيدة في الفترة المقبلة، والدراسة هي بداية للتحرك بشكل أفضل، ودليل على أن الدولة تتحرك في اتجاه واحد".

من جانبه عقب رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "نأمل في أن يتم ترجمة هذه الوعود إلى واقع حقيقي، لاسيما وأن الأمر أصبح ملحًا".