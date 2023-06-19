وزير التموين يكشف حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية، لاسيما منتجات اللحوم المجمدة والطازجة خاصة مع قدوم عيد الأضحى المبارك، كما أكد وجود مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية تكفي لفترات طويلة؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي من جميع المنتجات الغذائية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك في إطار الاطمئنان على موقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

واطمأن رئيس الوزراء على الموقف الحالي لتوافر السلع وأرصدتها الاستراتيجية؛ حيث أشار الدكتور علي المصيلحي إلى توافر كميات من القمح تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5.8 شهر، كما يكفي المخزون الاستراتيجي للسكر التمويني لمدة 6 أشهر قادمة، علما بأن الموسم الجديد لقصب السكر وبنجر السكر يبدأ مع مطلع العام المقبل 2024، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أرصدة الزيت تكفي لمدة 3.8 شهر، وكذا الأرز 4 أشهر، موضحا أن الموسم الجديد للأرز يبدأ خلال سبتمبر المقبل.

وفيما يخص اللحوم المجمدة، فأوضح وزير التموين أن لدينا كميات من الدواجن المجمدة تكفي للاستهلاك المحلي لمدة 3.4 شهر، ولدينا تعاقدات على 25 ألف طن برازيلي تكفي الاستهلاك في المجمعات الاستهلاكية لأكثر من عام، كما تكفي كميات اللحوم المجمدة لمدة 4.4 شهر، منوها بوصول 2500 رأس حية من دولة جيبوتي من إجمالي 10 آلاف رأس تم التعاقد عليها.