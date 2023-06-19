"الفنية العسكرية": بدء تلقى المقترحات البحثية الخاصة بالحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية
أعلنت الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، عن بدء تلقى المقترحات البحثية والمشروعات الخاصة بالأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وتكنولوجيا الكراسي المتحركة من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التصنيعية لصالح الحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية فى دورتها الأولى بالكلية الفنية العسكرية من خلال البريد الإلكترونى( TIPO@mtc.edu.eg) في موعد غايته شهر.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء مجمع صناعى للأجهزة التعويضية لذوى القدرات الخاصة.
وسيتم دراسة المقترحات البحثية المقدمة واختيار الواعد منها لرعايته وتمويله تمويلاً كاملاً لمدة عام قابل للتجديد وبحد أقصى ثلاث سنوات، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية لتوفير الحياة الكريمة لهم.
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