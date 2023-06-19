وزير الدفاع يستقبل رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي

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كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق أول روبرت بريجر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وبحسب بيان، تناول اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي في الفترة الراهنة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وكذا سبل تعزيز العلاقات في مجالات الأمن والدفاع.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري مع اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى توافق الرؤى حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم فى دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه أشار رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الاوروبي إلى أهمية تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والدفاع , مشيداً بما تبذله مصر من جهود للمشاركة في معالجة القضايا والمشكلات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية لما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ومجموعة من قادة القوات المسلحة.