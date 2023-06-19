26 مشروعًا باستثمارات تجاوزت 60 مليار جنيه.. "التموين" تفنِّد استثمارات السنوات الخمس الماضية

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار السنوات الخمس الماضية وجار تنفيذها على أرض الواقع، تبلغ أكثر من 26 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.

وأضاف عشماوي أن الاستثمارات تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلاً عن إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من ٦٣٪؜ من محافظات الجمهورية، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، وترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وتثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مشروع إنشاء ووضع حجر الأساس لمنطقتَين "لوجستية/ تجارية" بمحافظة كفر الشيخ، على مساحة ٢٢ فدانًا تتضمن أنشطة متنوعة "تجارة نصف الجملة، أنشطة تعبئة وتغليف، ومخازن تبريد وتجميد، وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية.. وغيرها من الأنشطة الأخرى"؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر، بحضور المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة "فير نبرو جلوبال".

وأشار عشماوي إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أية عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها، فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي.

وأكد مساعد أول وزير التموين أن نشاط التجارة الداخلية يسهم بنسبة 22٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة؛ مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف، وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.