ضربه بـ"ماسورة" .. عامل يقتل آخر في بنها و3 قرارات عاجلة للنيابة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي عامل مصرعه، خلال مشاجرة مع آخر في منطقة بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحي ببنها، باستقبال شخص مصاب بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالرأس وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أمير س ا"، 35 سنة، عامل، بجروح قطعية متفرقة بالرأس، ووفاته على إثرها، وبسؤال زوجته اتهمت "محمد.ع"، عامل، بالاعتداء على زوجها بـ"ماسورة حديدية" محدثا إصابته بسبب وجود خلافات بينهما.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتخلص من "الماسورة" بإلقائها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثمان المتوفى عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.