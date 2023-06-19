برلمانية: تعدد التشريعات يضع المعوقات أمام عمل التعاونيات

كتب- مصراوي:

قالت عضو مجلس الشيوخ النائبة أمل رمزي، إن هناك بعض المعوقات التي تواجه قيام التعاونيات في وضعها الحالي بدورها على أكمل وجه، وفي مقدمة ذلك تعدد التشريعات المنظمة مما يؤثر سلبا في تنمية القطاع التعاوني، وضعف أنشطة التدريب والتثقيف، وغياب المصادر التمويلية المناسبة، فضلا عن تقلص حجم مواردها وإلغاء المزايا التي تتمتع بها في السابق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، المُخصصة لنظر الدراسة المُقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وأضافت "رمزي" أن أحد أوجه القصور التي تواجه القطاع التعاوني، غياب التسويق الجيد لها بما يتفق مع حجم أهميتها للدولة، مطالبة في هذا الصدد بإصدار تشريع جديد متضمنا حوافز مالية، وإحياء ثقافة التدريبات والتثقيف مع تعظيم الدور الاستثماري، وتفعيل دور الأعضاء القدامى.

وشهدت الجلسة التأكيد على أهمية الجمعيات التعاونية لاسيما في القطاع الغذائي والزراعي، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما يستلزم التدخل التشريعي تتضمن حوافز مالية، ووضع استراتيجية تسويقية إعلامية لتعظيم دور التعاونيات ومشاركة القطاع الخاص.