مطار مرسى مطروح يستقبل أولي رحلات "إير صربيا" من بلغراد
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كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار مرسى مطروح الدولي أولي الرحلات الجوية التابعة لشركة ''إير صربيا'' والقادمة من العاصمة بلغراد، وتحمل على متنها ١٠٢ راكب، وسيكون تشغيل الشركة بواقع رحلة واحدة أسبوعيا، لتصبح بذلك أول الرحلات الخارجية لمدينة الرمال البيضاء مرسي مطروح في الموسم الصيفي.
وقالت الشركة المصرية للمطارات: تم استقبال الطائرة علي أرض المهبط بمدافع المياه وهو العرف الدولي المتبع في افتتاح خطوط الطيران الجديدة أو التي تستأنف رحلاتها بعد فترات توقف، وقامت ادارة العمليات والعلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالسائحين البالغ عددهم 102 راكب، وتوزيع الورود والشيكولاته وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح حتي خروجهم من الصالة.
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